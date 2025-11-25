Молдова вызывает посла РФ из-за вторжения дронов в свое воздушное пространство

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы в связи с нарушением дронами РФ молдовского воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

Как указано, МИД Молдовы решительно осуждает факты нарушения воздушного пространства страны российскими дронами, один из которых упал на крышу дома.

"В связи с этими событиями, согласованный посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 в Министерство иностранных дел для дачи объяснений относительно этих недопустимых действий", – говорится в заявлении.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Утром Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

Впоследствии в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что зафиксировали шесть вражеских дронов в своем воздушном пространстве, один из них упал на дом.