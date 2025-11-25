Глава МВС Литви не бачить потреби знову закривати кордон з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявляє, що не бачить необхідності повторно закривати кордон з Білоруссю.
Заяву очільника литовського МВС наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Коментар Кондратовича з’явився на тлі того, як 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі.
У цьому контексті міністр закликав дати правоохоронним органам час для припинення контрабанди.
"Говорячи про внутрішню безпеку, ми не бачимо необхідності закривати кордон з міркувань внутрішньої безпеки", – зазначив він.
Міністр підкреслив, що рішення про закриття кордону має приймати уряд.
Проте, на думку Кондратовича, у Литви є "маса інших заходів, які повинні вплинути на нелегальну діяльність", що походить з Білорусі.
"У нас дійсно є заходи, і ми почали серйозно вирішувати це питання як за допомогою законодавчих інструментів, так і оперативною діяльністю, а також додатковими операціями, в рамках яких ми будемо проводити перевірки і спостерігати", – додав глава МВС Литви.
Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.
Однак після нових інцидентів литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що якщо ситуація з Білоруссю не зміниться, кордон знову закриють.