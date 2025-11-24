Прем'єрка Литви: якщо ситуація з Білоруссю не зміниться, кордон буде закрито

У зв'язку з продовженням нальотів метеозондів з контрабандою з Білорусі до Литви литовська прем'єрка Інга Ругінене не виключає можливості повторного закриття прикордонних пунктів з цією країною.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Політик зазначила, що таке остаточне рішення буде прийнято, якщо ситуація не зміниться на краще.

„Можливо, ми закриємо кордон, і рішення буде прийнято, якщо ситуація не покращиться", – заявила Ругінене журналістам у понеділок.

У зв'язку з цим, зазначила глава уряду Литви, цього тижня скликається засідання комісії з національної безпеки для обговорення можливих заходів протидії триваючим діям білоруського режиму.

Водночас Ругінене зазначила, що закриття кордону – не єдиний захід, який може вжити литовська влада, можливі й інші.

Коментуючи критику на свою адресу з приводу закриття кордону і його дострокового відкриття, прем'єрка заявила, що метеозонди літали і за попередньої влади.

Зазначимо, цього дня у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.