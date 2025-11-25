Глава МВД Литвы не видит необходимости снова закрывать границу с Беларусью
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявляет, что не видит необходимости повторно закрывать границу с Беларусью.
Заявление главы литовского МВД приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
Комментарий Кондратовича появился на фоне того, как 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи в течение ноября из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси.
В этом контексте министр призвал дать правоохранительным органам время для прекращения контрабанды.
"Говоря о внутренней безопасности, мы не видим необходимости закрывать границу из соображений внутренней безопасности", – отметил он.
Министр подчеркнул, что решение о закрытии границы должно принимать правительство.
Однако, по мнению Кондратовича, у Литвы есть "масса других мер, которые должны повлиять на нелегальную деятельность", исходящую из Беларуси.
"У нас действительно есть меры, и мы начали серьезно решать этот вопрос как с помощью законодательных инструментов, так и оперативной деятельностью, а также дополнительными операциями, в рамках которых мы будем проводить проверки и наблюдать", – добавил глава МВД Литвы.
Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.
Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.
Однако после новых инцидентов литовский премьер Инга Ругинене заявила, что если ситуация с Беларусью не изменится, границу снова закроют.