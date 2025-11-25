"Аккуратно положили на крышу": пророссийский Додон считает, что падение дрона в Молдове инсценировали

Известный своими пророссийскими взглядами бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что инцидент с падением дрона РФ на дом в сельской местности был инсценирован.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

По мнению Додона, инсценировкой занималась правящая партия "Действие и солидарность" (PAS), пытаясь таким образом отвлечь внимание от внутренних скандалов.

"Видели, как PAS пытается замять недавние скандалы? Сегодня они аккуратно положили дрон на крышу дома. Весь Facebook завален комментариями, говорят, что опять пытаются поднять шумиху, замять скандал с контрабандой оружия... Я видел кадры. Как может дрон со взрывчаткой "приземлиться" на шиферную крышу, не оставив никаких повреждений?" – сказал он на пресс-конференции.

Стоит отметить, что скандал с контрабандой оружия, о котором говорит Додон, является информационной операцией РФ, которую развенчали молдовские журналисты.

Додон также утверждает, что власть использует войну в Украине, чтобы "прикрыть свои внутренние проблемы".

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Утром Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

Впоследствии в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что зафиксировали шесть вражеских дронов в своем воздушном пространстве, один из них упал на дом.