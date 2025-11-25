Зеленский и Мерц обсудили обновленный "мирный план"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что в разговоре он поделился с Мерцем свежими деталями работы над шагами для окончания войны.

"Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы", – отметил он.

Также Зеленский отметил, что 24 ноября украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ. Он отметил, что коммуникация с американской стороной продолжается.

В разговоре украинский президент и Мерц обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги.

Также они коснулись повестки дня заседания "коалиции решительных", где Германия будет сопредседательствовать.

Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

25 ноября ожидается продолжение переговоров американской и российской сторон в Абу-Даби.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Россия не согласится с обновленным предложением "мирного плана" США, если оно станет существенно меньше учитывать требования России, чем первое.