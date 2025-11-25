Во Франции хотят добиться трехмесячной блокировки платформы Shein

Французское правительство планирует обратиться к парижскому судье с просьбой приостановить деятельность китайской онлайн-платформы Shein в стране на три месяца из-за продажи секс-кукол детской внешности и запрещенного оружия.

Об этом сообщил представитель министерства финансов, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, правительство намерено добиться трехмесячного приостановления работы веб-сайта Shein в целом в рамках чрезвычайной судебной процедуры, поскольку он заставляет компанию усилить контроль над продуктами, которые она продает.

Суд Парижа должен провести в среду, 26 ноября, слушания по ускоренной судебной процедуре, которую начало правительство, вызвав компанию Infinite Styles Services Co Ltd, базирующуюся в Дублине и стоящую за бизнесом Shein в Европе, а также адвокатов компании, которые также должны присутствовать.

Дело Франции основывается на статье 6.3 закона о цифровой экономике, которая предоставляет судье полномочия назначать меры с целью предотвращения или прекращения вреда, причиненного онлайн-контентом.

Суд должен будет решить, является ли приостановление обоснованным и соответствует ли оно законодательству Европейского Союза.

"Мы знаем, насколько мощным является Shein с технической точки зрения, и даже, я бы сказал, с точки зрения использования искусственного интеллекта, поэтому мы можем предположить, что он имеет технические, технологические и финансовые средства для проведения этих проверок. Факт заключается в том, что он этого не делает", – сказала представительница министерства финансов на пресс-конференции.

По словам представительницы, решение не ожидается в среду, но в ближайшие недели.

Напомним, недавно во Франции недавно вспыхнул скандал вокруг платформы Shein и начались расследования – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.

Также на этой неделе в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.