У Польщі впав у ліс вантаж, який перевозили гелікоптером через страйк

У понеділок, 25 листопада, поблизу польського міста Хшанув у Малопольському воєводстві стався небезпечний інцидент: вантаж, який транспортувався гелікоптером, впав у лісисту місцевість.

Про це стало відомо RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, подія пов’язана зі страйком працівників заводу Valeo у Хшануві.

Через блокування під’їзної дороги до підприємства керівництво компанії організувало повітряне транспортування, щоб розвантажити заповнений склад.

За словами поліції, під час польоту з гелікоптера відчепилася коробка або піддон, підвішений на мотузці. Вантаж упав у ліс неподалік Хшанува, однак ніхто не постраждав.

Поліція з’ясовує обставини інциденту. Про подію також повідомлено Державну комісію з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, що Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.

Мова йде про страйк, який розпочався 24 листопада і буде тривати до 27. Він організований найбільшими профспілками країни, внаслідок якого очікуються значні перебої у залізничному та повітряному сполученні, а також у роботі державних служб.

Страйк буде тривати попри те, що цього ж дня бельгійський уряд досяг угоди щодо бюджету на наступний рік після місяців напружених переговорів.