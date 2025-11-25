В Польше упал в лес груз, который перевозили вертолетом из-за забастовки

В понедельник, 25 ноября, вблизи польского города Хшанув в Малопольском воеводстве произошел опасный инцидент: груз, который транспортировался вертолетом, упал в лесистую местность.

Об этом стало известно RMF24, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, происшествие связано с забастовкой работников завода Valeo в Хшануве.

Из-за блокирования подъездной дороги к предприятию руководство компании организовало воздушную транспортировку, чтобы разгрузить заполненный склад.

По словам полиции, во время полета с вертолета отцепилась коробка или поддон, подвешенный на веревке. Груз упал в лесу неподалеку от Хшанува, однако никто не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. О происшествии также уведомлена Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Писали, что Брюссельский аэропорт из-за общенациональной забастовки отменит более сотни рейсов, прибывающих в среду, 26 ноября.

Речь идет о забастовке, которая началась 24 ноября и будет продолжаться до 27. Она организована крупнейшими профсоюзами страны, в результате которой ожидаются значительные перебои в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в работе государственных служб.

Забастовка будет продолжаться несмотря на то, что в этот же день бельгийское правительство достигло соглашения по бюджету на следующий год после месяцев напряженных переговоров.