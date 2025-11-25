Нашлось несколько желающих купить активы подсанкционного "Лукойла" в Румынии

Министр энергетики Румынии Богдан Иван во вторник сказал, что намерение приобрести румынские активы "Лукойла", которые оказались под санкциями США, выразили три компании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По словам Ивана, сейчас есть "три компании, которые выразили намерение приобрести активы "Лукойла" в Румынии" – как нефтеперерабатывающий завод, так и сети автозаправочных станций.

Министр отказался уточнить, о каких компаниях идет речь, но сказал, что речь идет о "компаниях из Соединенных Штатов" и "румынских компаниях, компаниях из других государств, включая другие государства-члены Европейского Союза".

"Нам об этом сообщили, мы поддерживаем с ними связь, и это соглашение между двумя частными компаниями должно быть подписано, причем очевидно, что в наших интересах, чтобы это соглашение было заключено как можно скорее", – добавил он.

Министр добавил, что Министерство иностранных дел Румынии вместе с другими профильными министерствами разрабатывает нормативный акт "для обеспечения создания правовой базы, которая будет предусматривать форму надзора за соответствующими активами и экономической деятельностью".

В Румынии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, который обеспечивает переработку около 2,4 миллиона тонн нефти в год. Румынские власти хотят продать завод, чтобы он продолжал работать, но не под российской собственностью.

