Румыния будет бороться с российскими дронами с помощью системы США

Министр обороны Румынии Йонц Муштяну во вторник анонсировал развертывание системы противодействия беспилотникам Merops, поставленной США, на фоне роста количества случаев нарушений воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время выступления на военной базе имени Михаила Когелнихану вблизи побережья Черного моря Муштяну сказал журналистам, что система Merops готова к развертыванию.

Министр также сказал, что Румыния вместе с Польшей сейчас находятся на завершающем этапе создания новой системы противодействия беспилотникам.

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донагью, который выступил вместе с румынским министром обороны, заявил, что система почти готова.

"Мы протестировали ее, и она находится на завершающей стадии развертывания", – сказал он.

Как сообщалось, утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Румынии недалеко от границ с Украиной и Молдовой позже нашли российский БПЛА без боевой части – похоже, это "самое глубокое" вторжение российского беспилотника в Румынию за время полномасштабной войны.

В Молдове уточнили, что зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. В связи с этим российского посла в Молдове уже вызвали на разговор в МИД.