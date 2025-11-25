СМИ: Орбан посетит Путина в Москве 28 ноября
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе полетит в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, пишет "Европейская правда".
По словам его источника, знакомого с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.
В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.
Отметим, в октябре 2023 года Орбан встречался с Путиным в Китае. Тогда он назвал российскую войну против Украины "военной операцией".
В начале ноября Орбан встретился с американским президентом Дональдом Трампом и призвал его провести саммит с Путиным именно в Будапеште. Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.
А после того, как в СМИ появился 28-пунктный "мирный план" США с позициями, выгодными Кремлю, Орбан призвал ЕС согласиться на него.