Кошта: ЄС продовжуватиме тиснути на РФ та підтримувати Україну

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за результатами зустрічі "коаліції рішучих" запевнив у продовженні підтримки України Європейським Союзом.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кошта заявив ввечері у вівторок, 25 листопада, що президент Володимир Зеленського та державний секретар США Марко Рубіо поділилися із ним оцінкою поточного мирного процесу.

"З точки зору ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", – додав президент Євроради.

Як повідомляла "Європейська правда", премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" оптимістично оцінив останні переговори щодо досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією.

А президент Франції Емманюель Макрон за результатами засідання "коаліції рішучих" заявив, що на ньому було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.