Макрон: "коаліція рішучих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки

За результатами засідання "коаліції рішучих" у вівторок, 25 листопада, в онлайн-режимі було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон після завершення дискусії у рамках "коаліції рішучих".

"Коаліція рішучих" у наступні дні сконцентрує увагу на російських заморожених активах та на підготовці гарантій безпеки для України.

"Ми вирішили особливо просунутися по двох речах у найближчі дні. Перше – це заморожені російські активи. Як ви знаєте, вони є надзвичайно важливими і також є засобом тиску", – наголосив Макрон.

Він повідомив, що у найближчі дні, учасники коаліції рішучих, у координації з усіма найбільш зацікавленими європейськими країнами, і, очевидно, з Європейським Союзом та Європейською комісією, "фіналізують рішення, яке дозволить забезпечити фінансування", але в той самий час "збереже цей тиск".

"Друга річ – це відома гарантія безпеки. Дуже хороша хороша робота була проведена за останні місяці під наглядом британців та французів. Але по суті, коли ми говоримо про гарантію безпеки, що це означає? Це означає, що наступного дня після миру, після досягнення припинення вогню, ми хочемо бути впевненими, що це припинення вогню буде тривалим", – підкреслив президент Франції.

Він повідомив, що першим елементом гарантій безпеки має стати "моніторинг дотримання припинення вогню за допомогою спостереження".

"І тому ми розпочнемо цю роботу, зокрема, зі Сполученими Штатами та НАТО", – заявив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" оптимістично оцінив останні переговори щодо досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, проте є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".