Кошта: ЕС будет продолжать оказывать давление на РФ и поддерживать Украину

Президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам встречи "коалиции решительных" заверил в продолжении поддержки Украины Европейским Союзом.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Кошта заявил вечером во вторник, 25 ноября, что президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио поделились с ним оценкой текущего мирного процесса.

"С точки зрения ЕС, наши дискуссии, особенно те, которые состоялись вчера в Луанде, подтверждают наше обязательство продолжать давить на Россию и поддерживать Украину в политическом, экономическом и военном плане", – добавил президент Евросовета.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуальной встречи "коалиции решительных" оптимистично оценил последние переговоры по достижению "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

А президент Франции Эмманюэль Макрон по результатам заседания "коалиции решительных" заявил, что на нем было решено в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.