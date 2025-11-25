У Польщі кажуть, що не будуть "жертвою" можливої мирної угоди щодо України

Заступник польського міністра оборони Павло Залевський після переговорів у США сказав, що Польща "не стане жертвою" потенційної мирної угоди між Росією та Україною, яку просуває американська сторона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Залевський, який у Вашингтоні провів переговори з заступником глави Пентагону Елбріджем Колбі, після зустрічі отримав запитання, чи не побоюється він, що в "мирній угоді" щодо Україні буде домовлено про скорочення сил союзників у Польщі.

"У цьому питанні немає жодних сумнівів, що Польща і східний фланг не стануть жертвами цієї угоди, що з американського боку немає такого способу мислення", – сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі також запитали про наміри американців, які в мирній пропозиції включили пункт про розміщення європейських винищувачів у Польщі.

"Ми вже не вникали в походження цього пункту. Я не знаю, хто його туди вніс, тому не хочу тут розмірковувати. Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі", – додав Залевський.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.