Туск натякнув, що здивований згадкою Польщі у "мирному плані", про який з нею не радились

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що здивований положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі, та наголосив, що так само нічого не може вирішуватися про Україну без України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис з цього приводу він опублікував у своєму X.

"Усі рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки. Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України", – написав Туск.

All the decisions concerning Poland will be taken by Poles. Nothing about us without us. When it comes to peace, all the negotiations should include Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. – Donald Tusk (@donaldtusk) November 21, 2025

Перші речення його допису ймовірно пов’язані зі згадкою Польщі у плані з 28 пунктів у тому вигляді, як його злили у ЗМІ. Зокрема, це 9-й пункт про те, що у Польщі "можуть розміщуватися європейські винищувачі".

Польща також згадана у проєкті додаткового документа про гарантії безпеки для України у зв'язку з її участю у "коаліції рішучих".

Нагадаємо, 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Трамп відреагував коментарем, що Україні у разі відмови від цього плану доведеться воювати далі та рано чи пізно погоджуватись на якісь болючі поступки.

