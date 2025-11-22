Укр Рус Eng

Туск натякнув, що здивований згадкою Польщі у "мирному плані", про який з нею не радились

Новини — Субота, 22 листопада 2025, 10:11 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що здивований положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі, та наголосив, що так само нічого не може вирішуватися про Україну без України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис з цього приводу він опублікував у своєму X.

"Усі рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки. Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України", – написав Туск. 

Перші речення його допису ймовірно пов’язані зі згадкою Польщі у плані з 28 пунктів у тому вигляді, як його злили у ЗМІ. Зокрема, це 9-й пункт про те, що у Польщі "можуть розміщуватися європейські винищувачі"

Польща також згадана у проєкті додаткового документа про гарантії безпеки для України у зв'язку з її участю у "коаліції рішучих". 

Нагадаємо, 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Трамп відреагував коментарем, що Україні у разі відмови від цього плану доведеться воювати далі та рано чи пізно погоджуватись на якісь болючі поступки. 

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща США Війна з РФ
Реклама: