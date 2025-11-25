В Польше заявляют, что не будут "жертвой" возможного мирного соглашения по Украине

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после переговоров в США заявил, что Польша "не станет жертвой" потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, которое продвигает американская сторона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Залевский, который в Вашингтоне провел переговоры с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, после встречи получил вопрос, не опасается ли он, что в "мирном соглашении" по Украине будет договорено о сокращении сил союзников в Польше.

"В этом вопросе нет никаких сомнений, что Польша и восточный фланг не станут жертвами этого соглашения, что с американской стороны нет такого способа мышления", – сказал он.

Заместителя министра обороны Польши также спросили о намерениях американцев, которые в мирном предложении включили пункт о размещении европейских истребителей в Польше.

"Мы уже не вникали в происхождение этого пункта. Я не знаю, кто его туда внес, поэтому не хочу здесь рассуждать. Для меня важно, что американская сторона понимает, что такого рода формулировки не должно быть в таком документе", – добавил Залевский.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".

СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.