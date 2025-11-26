Укр Рус Eng

ЗМІ розповіли про "два крила" в адміністрації Трампа щодо війни в Україні

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 09:25 — Марія Ємець

В адміністрації Трампа нібито триває протистояння "двох бачень" щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі NBC News.

У статті зазначають, що останні переговорні взаємодії лише підсвітили давно триваюче протистояння всередині адміністрації Трампа "двох бачень" щодо російсько-української війни.

ЗМІ: глава делегації США у Києві лякав Україну поразкою, якщо війна триватиме далі

Одне крило, що включає таких посадовців, як віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф бачить передусім Україну як перешкоду для швидкого завершення війни і виступає за те, щоб тиснути на Київ і примушувати до поступок. 

Інше крило, на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, тримається думки, що за війну відповідальна Росія, яка власне розпочала її, і що Москва поступиться лише у разі болючих санкцій та іншого тиску.

У публікації припустили, що це протистояння "двох таборів" потенційно може бути і провісником підготовки до конкуренції на президентських виборах 2028 року між Джей Ді Венсом і Марко Рубіо. 

Сам Трамп періодично схиляється то в один, то в інший бік. 

"Вже якийсь час було зрозуміло, що є розбіжності, але ми ніколи не бачили цього публічно так, як в останні кілька днів", – прокоментував з цього приводу колишній американський дипломат, що працював у Східній Європі. 

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським. 

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна після обговорень останніх кількох днів ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини. 

