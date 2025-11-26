ЗМІ розповіли про "два крила" в адміністрації Трампа щодо війни в Україні

В адміністрації Трампа нібито триває протистояння "двох бачень" щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі NBC News.

У статті зазначають, що останні переговорні взаємодії лише підсвітили давно триваюче протистояння всередині адміністрації Трампа "двох бачень" щодо російсько-української війни.

Одне крило, що включає таких посадовців, як віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф бачить передусім Україну як перешкоду для швидкого завершення війни і виступає за те, щоб тиснути на Київ і примушувати до поступок.

Інше крило, на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, тримається думки, що за війну відповідальна Росія, яка власне розпочала її, і що Москва поступиться лише у разі болючих санкцій та іншого тиску.

У публікації припустили, що це протистояння "двох таборів" потенційно може бути і провісником підготовки до конкуренції на президентських виборах 2028 року між Джей Ді Венсом і Марко Рубіо.

Сам Трамп періодично схиляється то в один, то в інший бік.

"Вже якийсь час було зрозуміло, що є розбіжності, але ми ніколи не бачили цього публічно так, як в останні кілька днів", – прокоментував з цього приводу колишній американський дипломат, що працював у Східній Європі.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна після обговорень останніх кількох днів ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини.