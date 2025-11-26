ЗМІ: глава делегації США у Києві лякав Україну поразкою, якщо війна триватиме далі

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив українським посадовцям про "нависаючу загрозу поразки" і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триватимуть далі.

Про це з посиланням на двох анонімних співрозмовників повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі з українськими посадовцями у Києві Дрісколл сказав їм, що українські військові на фронті перебувають у скрутному становищі і є "нависаюча загроза поразки".

Також американський міністр сказав, що Росія нарощує масштаби та інтенсивність повітряних ударів і "може воювати вічно", що ситуація для України з часом лише погіршуватиметься, тому краще домовлятись про якийсь мир зараз, а не тоді, коли переговорна позиція стане ще слабшою.

Окрім того, американська делегація заявила, що американський ОПК не встигатиме постачати Україні зброю, у тому числі ракети до систем ППО, у таких темпах, щоб захистити інфраструктуру і населення.

"Загалом меседж був такий, що "ви програєте і вам треба погоджуватись на угоду", – сказав один з анонімних співрозмовників.

Також ЗМІ дізналися, що у російській переговорній команді хотіли, щоб Віткофф подав "мирний план" РФ як придуманий США.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Віткоффу й Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини.