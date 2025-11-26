СМИ рассказали о "двух крыльях" в администрации Трампа в вопросе войны в Украине

В администрации Трампа якобы продолжается противостояние "двух видений" по российско-украинской войне – условно пророссийского, за "любой мир", и условно проукраинского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале NBC News.

В статье отмечают, что последние переговорные взаимодействия только подсветили давно продолжающееся противостояние внутри администрации Трампа "двух видений" по российско-украинской войне.

Одно крыло, включающее таких должностных лиц, как вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф, видит Украину прежде всего как препятствие для быстрого завершения войны и выступает за то, чтобы давить на Киев и принуждать к уступкам.

Другое крыло, во главе с госсекретарем Марко Рубио, придерживается мнения, что за войну ответственна Россия, которая собственно начала ее, и Москва уступит только в случае болезненных санкций и другого давления.

В публикации предположили, что это противостояние "двух лагерей" потенциально может быть и предвестником подготовки к конкуренции на президентских выборах 2028 года между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио.

Сам Трамп периодически склоняется то в одну, то в другую сторону.

"Уже какое-то время было понятно, что есть разногласия, но мы никогда не видели этого публично так, как в последние несколько дней", – прокомментировал по этому поводу бывший американский дипломат, работавший в Восточной Европе.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новых территорий.

По данным CNN, США и Украина еще имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.