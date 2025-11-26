Рубіо заперечив, що в адміністрації Трампа є розкол щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо назвав "фейком" публікацію у ЗМІ про те, що в адміністрації президента Дональда Трампа є два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Рубіо стосувався матеріалу NBC News, в якому йшлося про те, що в адміністрації США триває протистояння "двох бачень" щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.

Як наголосив держсекретар, ця стаття "є лише останнім прикладом тривалої серії 100% фейкових новин, в яких стверджується, що в адміністрації Трампа існують розбіжності щодо того, як закінчити війну в Україні".

"Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі", – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна після обговорень останніх кількох днів ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.