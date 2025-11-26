Рубио отрицает, что в администрации Трампа есть раскол по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио назвал "фейком" публикацию в СМИ о том, что в администрации президента Дональда Трампа есть два диаметрально противоположных подхода к войне РФ против Украины.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Рубио касался материала NBC News, в котором говорилось о том, что в администрации США продолжается противостояние "двух видений" по российско-украинской войне – условно пророссийского, за "любой мир", и условно проукраинского.

Как отметил госсекретарь, эта статья "является лишь последним примером длительной серии 100% фейковых новостей, в которых утверждается, что в администрации Трампа существуют разногласия относительно того, как закончить войну в Украине".

"Эти люди не просто ошибаются, они буквально придумывают вещи", – добавил он.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новых территорий.

По данным CNN, США и Украина еще имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.