Во Франции готовят иски против AliExpress и Joom из-за секс-кукол детской внешности

В правительстве Франции пообещали судебные иски против онлайн-магазинов AliExpress и Joom из-за наличия в их каталогах товаров секс-кукол детской внешности.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр торговли Серж Папен заявил, что государственные органы готовят иск против обеих платформ в связи с присутствием в их каталоге секс-кукол, выглядящих как дети – что стало продолжением скандала, который сначала вспыхнул вокруг платформы Shein.

Министр подчеркнул, что пришло время "положить конец "Дикому Западу" в цифровой сфере" и поднимать этот вопрос также на общеевропейском уровне.

Напомним, недавно во Франции вспыхнул скандал вокруг платформы Shein и начались расследования – после того как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Заказчики скандального товара оказались под расследованием.

Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.

Французское правительство планирует обратиться в суд для приостановления доступа к Shein в стране на три месяца из-за продажи секс-кукол детской внешности и запрещенного оружия.