Венс звинуватив ЗМІ у брехні через публікацію про розкол в команді Трампа щодо України
Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив медіа у брехні через появу публікації про два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України в адміністрації Дональда Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це американський віцепрезидент написав у своєму Х.
Його коментар стосувався статті телеканалу NBC News, в якій йшлося про протистояння "двох бачень" в адміністрації США щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.
"ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", – вважає Венс.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо назвав "фейком" публікацію про розкол щодо питання України.
Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.
На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.