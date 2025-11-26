Венс звинуватив ЗМІ у брехні через публікацію про розкол в команді Трампа щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив медіа у брехні через появу публікації про два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України в адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський віцепрезидент написав у своєму Х.

Його коментар стосувався статті телеканалу NBC News, в якій йшлося про протистояння "двох бачень" в адміністрації США щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", – вважає Венс.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо назвав "фейком" публікацію про розкол щодо питання України.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.