Вэнс обвинил СМИ во лжи из-за публикации о расколе в команде Трампа по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил медиа во лжи из-за появления публикации о двух диаметрально противоположных подходах к войне РФ против Украины в администрации Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский вице-президент написал в своем Х.

Его комментарий касался статьи телеканала NBC News, в которой говорилось о противостоянии "двух видений" по российско-украинской войне – условно пророссийского, за "любой мир", и условно проукраинского.

"СМИ врут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто", – считает Вэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал "фейком" публикацию о расколе по вопросу Украины.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новых территорий.