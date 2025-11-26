У Румунії – понад 150 обшуків та арешти в рамках розслідувань проти кримінальних груп

У Румунії заявили про масштабну операцію в рамках розслідування проти кримінальних груп.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це заявили в Управлінні з розслідування організованої злочинності й тероризму.

26 листопада по всій території країни за участі багатьох силових структур проводять близько 150 обшуків. Видано 240 ордерів на арешт підозрюваних учасників кримінальних груп, які ймовірно займалися наркоторгівлею, поширенням порнографії з неповнолітніми, контрабандою людей та кіберзлочинністю.

"Сьогоднішні обшуки мають на меті отримати докази протиправної діяльності організованих злочинних груп та осіб, залучених у злочинну діяльність в межах організованих груп, задля притягнення до кримінальної відповідальності, а також виявлення активів, які можуть підлягати конфіскації чи використанню для компенсації шкоди", – заявили в Управлінні.

Перед цим повідомляли про розслідування проти мережі, яка виготовляла фальшиві румунські паспорти для росіян.

У Німеччині пройшли обшуки в пошуках авторів листів про фейкове замінування десятків громадських місць.