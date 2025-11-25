Поліція Німеччини проводить обшуки в пошуках авторів листів з погрозами вибухів

Німецькі правоохоронці провели обшуки в чотирьох федеральних землях в рамках розслідування справи про сотні електронних листів з погрозами вибухів у школах, на вокзалах та в інших громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції і прокуратури, обшуки в західній землі Північний Рейн-Вестфалія, північній землі Нижня Саксонія і центральних землях Саксонія-Ангальт і Гессен були спрямовані проти чотирьох осіб, у тому числі двох неповнолітніх.

Підозрювані звинувачуються у "відправленні сотень електронних листів з фейковими погрозами вибухів у школах, центральних залізничних вокзалах, торгових центрах та інших міських і громадських об'єктах по всій країні".

За даними федеральної прокуратури, метою цих листів було "порушити громадський порядок шляхом погроз вчинення злочинних діянь... щоб викликати якомога більше поліцейських операцій і створити якомога більшу невизначеність серед населення".

Нагадаємо, 17 листопада повідомляли, що берлінська поліція отримала близько 900 дзвінків від батьків після того, як у месенджерах, зокрема в Telegram, було поширено фейк про підготовку терактів у понад 20 школах.

Тим часом у Молдові повідомляють про зростання кількості фейкових повідомлень про замінування.