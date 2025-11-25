У Румунії розслідують мережу, яка виготовляла підроблені румунські паспорти для росіян

Правоохоронці Румунії у вівторок провели обшуки у справі щодо мережі, що підробляє паспорти й свідоцтва про народження для жителів країн колишнього СРСР, зокрема Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунську службу "Радіо Свобода".

Розслідування є частиною ширшої схеми, що стосується приблизно 300 російських громадян, які нібито незаконно отримали румунські документи в період з 2022 по 2024 рік.

Серед бенефіціарів були російські олігархи, бізнесмени і навіть злочинці, які перебувають у розшуку в Росії.

"Розслідування має на меті розформування мережі, яка за допомогою посадовців з відділу реєстрації населення та мерії отримала румунські документи, що не відповідають дійсності, щодо місця проживання, а також щодо набуття румунського громадянства для осіб, народжених у Російській Федерації, Україні, Республіці Молдова та інших країнах колишнього СРСР", – повідомили у румунській прокуратурі.

За даними румунських ЗМІ, росіяни були готові заплатити від 15 до 40 тисяч євро за отримання румунських документів. Частина з них для цього використовували особисті дані українських солдатів, які загинули у російсько-українській війні.

Раніше повідомлялось, що російський мільярдер Сергєй Ломакін, статки якого оцінюються журналом Forbes у два мільярди доларів, подав заяву на отримання молдовського громадянства на підставі підроблених документів.

У Болгарії спеціальна комісія у 2024 році виявила, що за останні три-чотири роки 343 кандидати з Російської Федерації, які прагнули отримати громадянство Болгарії, подали фальсифіковані документи.