В Румынии заявили о масштабной операции в рамках расследования против криминальных групп.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма.

26 ноября по всей территории страны с участием многих силовых структур проводят около 150 обысков. Выдано 240 ордеров на арест подозреваемых участников криминальных групп, которые вероятно занимались наркоторговлей, распространением порнографии с несовершеннолетними, контрабандой людей и киберпреступностью.

"Сегодняшние обыски имеют целью получить доказательства противоправной деятельности организованных преступных групп и лиц, вовлеченных в преступную деятельность в рамках организованных групп, для привлечения к уголовной ответственности, а также выявления активов, которые могут подлежать конфискации или использованию для компенсации ущерба", – заявили в Управлении.

Перед этим сообщалось о расследовании против сети, которая изготавливала фальшивые румынские паспорта для россиян.

В Германии прошли обыски в поисках авторов писем о фейковом минировании десятков общественных мест.