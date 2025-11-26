В Румынии – более 150 обысков и аресты в рамках расследований против криминальных групп
В Румынии заявили о масштабной операции в рамках расследования против криминальных групп.
Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма.
26 ноября по всей территории страны с участием многих силовых структур проводят около 150 обысков. Выдано 240 ордеров на арест подозреваемых участников криминальных групп, которые вероятно занимались наркоторговлей, распространением порнографии с несовершеннолетними, контрабандой людей и киберпреступностью.
"Сегодняшние обыски имеют целью получить доказательства противоправной деятельности организованных преступных групп и лиц, вовлеченных в преступную деятельность в рамках организованных групп, для привлечения к уголовной ответственности, а также выявления активов, которые могут подлежать конфискации или использованию для компенсации ущерба", – заявили в Управлении.
Перед этим сообщалось о расследовании против сети, которая изготавливала фальшивые румынские паспорта для россиян.
В Германии прошли обыски в поисках авторов писем о фейковом минировании десятков общественных мест.