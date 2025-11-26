Президент Латвії прокоментував переговори довкола "мирного плану" США для України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що у перемовинах щодо завершення війни в Україні ключовими принципами мають бути повага до суверенітету, територіальної цілісності й безпекових інтересів України.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у відповідь на запитання про це.

Коментуючи перемовини, президент Латвії сказав, що ситуація у переговорах дуже швидко розвивається і змінюється, але Європа і "коаліція рішучих" фокусують зусилля на тому, щоб у цьому процесі поважалися принципи суверенітету України, її територіальної неподільності та враховувалися її життєво важливі безпекові інтереси.

"Головне – зробити усе можливе, щоб гарантувати, що у переговорному процесі Україна могла розраховувати на ці три базові принципи. Є досить обнадійливі новини, але одна справа – діалог між США та Україною, а зовсім інша – чи Росія зацікавлена виконувати будь-які мирні домовленості", – зазначив Рінкевичс.

Він сказав, що не хоче спекулювати, чим можуть закінчитися усі ці дипломатичні взаємодії, але наразі не бачить причин турбуватись про якусь зміну безпекової ситуації для країн Балтії.

Прем’єрка Евіка Сіліня зі свого боку зазначила, що зараз "ситуація краща, ніж була кілька днів тому", коли з’явився перший нарис "мирного плану" з 28 пунктів.

Також вона зазначила, що з боку Росії поки немає ніяких сигналів, що там готові на перемир’я на час перемовин, а відтак потрібно продовжувати підтримку України і знайти рішення для використання заморожених у Європі російських активів на користь України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у коментарі про перемовини сказав, що говорить про припинення війни потрібно, але не на умовах, які означали б капітуляцію України. Напередодні він провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським з приводу оновленого плану.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів.

Після того в Абу-Дабі продовжилася взаємодія між перемовними командами США, України і Росії.