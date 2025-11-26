Президент Латвии прокомментировал переговоры вокруг "мирного плана" США для Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в переговорах по завершению войны в Украине ключевыми принципами должны быть уважение к суверенитету, территориальной целостности и безопасности интересов Украины.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в ответ на вопрос об этом.

Комментируя переговоры, президент Латвии сказал, что ситуация в переговорах очень быстро развивается и меняется, но Европа и "коалиция решительных" фокусируют усилия на том, чтобы в этом процессе уважались принципы суверенитета Украины, ее территориальной неделимости и учитывались ее жизненно важные интересы безопасности.

"Главное – сделать все возможное, чтобы гарантировать, что в переговорном процессе Украина могла рассчитывать на эти три базовых принципа. Есть достаточно обнадеживающие новости, но одно дело – диалог между США и Украиной, а совсем другое – заинтересована ли Россия выполнять любые мирные договоренности", – отметил Ринкевичс.

Он сказал, что не хочет спекулировать, чем могут закончиться все эти дипломатические взаимодействия, но пока не видит причин беспокоиться о каком-то изменении ситуации безопасности для стран Балтии.

Премьер Эвика Силиня со своей стороны отметила, что сейчас "ситуация лучше, чем была несколько дней назад", когда появился первый набросок "мирного плана" из 28 пунктов.

Также она отметила, что со стороны России пока нет никаких сигналов, что там готовы на перемирие на время переговоров, а затем нужно продолжать поддержку Украины и найти решение для использования замороженных в Европе российских активов в пользу Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в комментарии о переговорах сказал, что говорить о прекращении войны нужно, но не на условиях, которые означали бы капитуляцию Украины. Накануне он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу обновленного плана.

Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов.

После того в Абу-Даби продолжилось взаимодействие между переговорными командами США и Украины и США и России.