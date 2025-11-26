Київ відреагував на вимогу Орбана до ЄС зупинити допомогу Україні

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає очікуваними вимоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити фінансову допомогу Україні з боку ЄС.

Про це віцепрем’єр сказав у коментарі журналістам у Києві, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

У Качки спитали, чи зашкодять Україні нові заяви Орбана про те, що Угорщина не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі.

На це він відповів: "Позиція Угорщини не змінилася, тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом".

Що стосується просування в питанні "репараційного кредиту", віцепремʼєр зазначив, що Європейська комісія уже надала свої опції.

"Це дає простір до засідання Європейської ради вийти на єдине рішення, яке дасть можливість схвалити регламент про виділення коштів "репараційного кредиту", – зазначив Качка.

Як відомо, Орбан написав лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому вимагав негайно підтримати "мирний план" США і зупинити допомогу Україні.

Крім того, за даними ЗМІ, Орбан цього тижня полетить у Москву на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.