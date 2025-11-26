Киев отреагировал на требование Орбана к ЕС прекратить помощь Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка считает ожидаемыми требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить финансовую помощь Украине со стороны ЕС.

Об этом вице-премьер сказал в комментарии журналистам в Киеве, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

У Качки спросили, повредят ли Украине новые заявления Орбана о том, что Венгрия не поддерживает предоставление какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме.

На это он ответил: "Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом".

Что касается продвижения в вопросе "репарационного кредита", вице-премьер отметил, что Европейская комиссия уже предоставила свои варианты.

"Это дает пространство до заседания Европейского совета выйти на единое решение, которое даст возможность одобрить регламент о выделении средств "репарационного кредита", – отметил Качка.

Как известно, Орбан написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором потребовал немедленно поддержать "мирный план" США и прекратить помощь Украине.

Кроме того, по данным СМИ, Орбан на этой неделе полетит в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.