НАТО та Україна запустили спільну програму для посилення оборонних технологій

Україна та НАТО запустили першу спільну програму з інновацій, технологій та інженерії: UNITE – Brave NATO.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

UNITE – Brave NATO – це перша спільна програма НАТО та України з масштабування прототипів та випробуваних інноваційних технологій, які допомагають відповідати вимогам оперативної сумісності.

З боку України координацію здійснюватиме оборонний технологічний кластер Brave1, а НАТО обрав Агентство зв'язку та інформації НАТО (NCIA) для проведення першого конкурсу.

Перший конкурс буде спрямований на впровадження на передовій нових інноваційних продуктів, що мають на меті протидію безпілотним літальним апаратам, посилення протиповітряної оборони та забезпечення зв'язку на передовій.

Команди компаній з держав-членів НАТО та українських компаній матимуть право на спільні гранти, загальна вартість яких складає 10 млн євро. Вони будуть розподілені порівну.

Як зазначається, компанії зможуть зареєструвати свою зацікавленість онлайн найближчим часом, а потім подати спільні заявки в лютому 2026 року.

Після успішного пілотного конкурсу НАТО і Україна готові збільшити фінансування до 50 млн євро для UNITE – Brave NATO for 2026.

НАТО фінансуватиме свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні, а Міністерство цифрової трансформації України надасть таку ж суму.

Майбутні заходи UNITE – Brave NATO будуть зосереджені на таких напрямках:

системи протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

системи SIGINT (мережа радіоелектронної розвідки);

надійна навігація в умовах електромагнітного завалення;

безпілотні наземні системи.

Переможці першого конкурсу UNITE – Brave NATO будуть оголошені навесні 2026 року на другому Форумі інноваторів у сфері оборони НАТО-Україна.

Під час візиту до Києва заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська підкреслила, що програма буде корисною як для НАТО, так і для України, де інноватори з обох сторін будуть співпрацювати для вирішення нагальних завдань на полі бою, а також допомагати Альянсу отримувати уроки в режимі реального часу.

Нагадаємо, влітку Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів (PURL).

13 листопада країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, погодилися профінансувати пакет у розмірі $500 млн.

Наступного дня стало відомо, що Німеччина зробить додатковий внесок в ініціативу PURL – 150 млн євро.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Мільярди для Трампа, зброя для України. Як у НАТО готують підтримку для ЗСУ у 2026 році.