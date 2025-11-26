НАТО и Украина запустили совместную программу для усиления оборонных технологий

Украина и НАТО запустили первую совместную программу по инновациям, технологиям и инженерии: UNITE – Brave NATO.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

UNITE – Brave NATO – это первая совместная программа НАТО и Украины по масштабированию прототипов и испытанных инновационных технологий, которые помогают соответствовать требованиям оперативной совместимости.

Со стороны Украины координацию будет осуществлять оборонный технологический кластер Brave1, а НАТО выбрал Агентство связи и информации НАТО (NCIA) для проведения первого конкурса.

Первый конкурс будет направлен на внедрение на передовой новых инновационных продуктов, имеющих целью противодействие беспилотным летательным аппаратам, усиление противовоздушной обороны и обеспечение связи на передовой.

Команды компаний из государств-членов НАТО и украинских компаний будут иметь право на совместные гранты, общая стоимость которых составляет 10 млн евро. Они будут распределены поровну.

Как отмечается, компании смогут зарегистрировать свою заинтересованность онлайн в ближайшее время, а затем подать совместные заявки в феврале 2026 года.

После успешного пилотного конкурса НАТО и Украина готовы увеличить финансирование до 50 млн евро для UNITE – Brave NATO for 2026.

НАТО будет финансировать свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине, а Министерство цифровой трансформации Украины предоставит такую же сумму.

Будущие мероприятия UNITE – Brave NATO будут сосредоточены на таких направлениях:

системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

системы SIGINT (сеть радиоэлектронной разведки);

надежная навигация в условиях электромагнитного завала;

беспилотные наземные системы.

Победители первого конкурса UNITE – Brave NATO будут объявлены весной 2026 года на втором Форуме инноваторов в сфере обороны НАТО-Украина.

Во время визита в Киев заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска подчеркнула, что программа будет полезной как для НАТО, так и для Украины, где инноваторы с обеих сторон будут сотрудничать для решения неотложных задач на поле боя, а также помогать Альянсу извлекать уроки в режиме реального времени.

Напомним, летом Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы партнеров (PURL).

13 ноября страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, согласились профинансировать пакет в размере $500 млн.

На следующий день стало известно, что Германия сделает дополнительный вклад в инициативу PURL – 150 млн евро.

