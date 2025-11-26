Европарламент высказался за более жесткий надзор за дешевыми онлайн-магазинами

Европарламент принял резолюцию с призывами к усилению контроля за онлайн-магазинами, преимущественно из Азии, которые предлагают одежду и другие товары по сверхнизким ценам.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

В среду Европарламент одобрил резолюцию, посвященную проблеме нелегальных или не соответствующих стандартам товаров в онлайн-магазинах вроде платформ Shein, Temu, AliExpress, Wish.

Поводом для дебатов стал скандал во Франции после того, как на некоторых из этих площадок обнаружили секс-кукол детской внешности и вещи, приравниваемые к оружию.

В резолюции подчеркнули, что скандал вокруг Shein во Франции стал свидетельством грубого нарушения законодательства ЕС, и призвали Еврокомиссию и отдельные страны перейти к более решительным мерам для обеспечения соблюдения законодательства о цифровых услугах и стандартах безопасности.

Евродепутаты призвали приостанавливать деятельность маркетплейсов в случае повторяющихся, грубых или системных нарушений законодательства ЕС, как в случае с Shein во Франции, и что блокировка не должна считаться мерой "на крайний случай".

Они раскритиковали очень медленные темпы расследований Еврокомиссией случаев, когда определенные платформы подозревают в несоблюдении законодательства, поскольку они длятся месяцами и даже годами.

Депутаты выразили обеспокоенность большими объемами мелких посылок из неевропейских онлайн-магазинов и проблемами, скрывающимися за сверхнизкой ценой, как неуважение к правам работников, кража дизайнерских идей, несоблюдение стандартов безопасности.

Законодатели призвали к усилению финансовой и операционной поддержки органов, отвечающих за надзор в этой сфере, и введению на уровне ЕС сбора за обслуживание, соответствующего правилам ВТО, чтобы покрывать расходы на надзор.

Также в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас порогом является стоимость 150 евро.

Напомним, недавно во Франции вспыхнул скандал вокруг платформы Shein и начались расследования – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Заказчики скандального товара оказались под расследованием.

Также во Франции пообещали судебные иски против онлайн-магазинов AliExpress и Joom из-за наличия в их каталогах похожих предложений