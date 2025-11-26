Укр Рус Eng

Перед МИД Молдовы поставили сбитый дрон во время вызова посла РФ "на ковер"

Новости — Среда, 26 ноября 2025, 15:10 — Уляна Кричковская

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России, чтобы вручить ему ноту протеста после того, как воздушное пространство страны нарушили дроны РФ.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в среду, 26 ноября, посол России в Молдове Олег Озеров прибыл в Министерство иностранных дел страны.

После того как дипломат вошел в здание, один из дронов, который был обнаружен в районе Флорешты, разместили перед Министерством иностранных дел.

Фото: NewsMaker
Ожидается, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщит послу России, что инциденты с беспилотниками являются неприемлемыми.

Относительно требования Озерова к Молдове предоставить подтверждение того, что беспилотники являются российскими, Попшой во время пресс-конференции 26 ноября сказал, что "это заявление было услышано в Москве, и доказательства были присланы" накануне, когда разбился беспилотник.

"Как мы уже отмечали в предыдущих нотах протеста, суверенитет и территориальная целостность Молдовы находятся под угрозой, когда случаются такие инциденты. Такие инциденты неприемлемы", – заявил он.

Также его спросили, достаточно ли нот протеста и нужны ли другие меры.

"Учитывая опыт наших соседних государств, которые пропорционально реагировали в подобных ситуациях, мы также калибруем нашу реакцию с учетом сложной ситуации с безопасностью, которую мы переживаем", – добавил он.

Как сообщалось, утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БпЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Молдова Россия Война с РФ
