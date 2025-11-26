Ірландія посилила міграційні правила

У середу, 26 листопада, Ірландія ввела заходи щодо посилення міграційних правил, які, за словами міністра юстиції, мають на меті уповільнити "тривожно" високий темп приросту населення на тлі надто великої кількості осіб, які шукають притулку.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Дублін поступово реформує свої процедури після різкого зростання міграції. До нових заходів входять:

зобов'язання шукачів притулку, які працюють, брати участь у витратах держави на проживання;

посилення критеріїв щодо возз'єднання сімей та подання заяв на отримання громадянства для біженців.

Чиста міграція до Ірландії з 2022 року майже подвоїлася порівняно з рівнем до пандемії і становить в середньому 72 тисячі осіб на рік.

Міністерство фінансів пов'язує це зростання з "безпрецедентним попитом" на дозволи на роботу та пов'язане з цим возз'єднання сімей, а також з великою кількістю українських біженців.

"Я повинен врахувати, що минулого року населення нашої країни зросло на 1,6%, що в сім разів перевищує середній показник по ЄС... На думку уряду, такий темп зростання вимагає відповідних політичних заходів", – заявив міністр юстиції Джим О'Каллаган.

Він наголосив: країна не хоче повертатися до того, як було в Ірландії 80 років тому, коли населення країни скорочувалося.

"Зростання населення – це позитивний знак, але темпи зростання викликають занепокоєння", – сказав він, додавши, що уряд визнає неоціненний внесок мігрантів у суспільство та економіку.

Ті, хто подає заявку на приїзд членів сім'ї з-за меж Європейської економічної зони (ЄЕЗ), тепер повинні будуть довести, що їхній середній річний заробіток становить не менше 44 тисяч євро, а також мати житло, щоб забезпечити їх.

Чинна норма, згідно з якою особа, якій надано статус біженця, може подати заявку на отримання громадянства після трьох років проживання, буде збільшена до п'яти років, а ті, хто тривалий час отримує певні соціальні виплати, не матимуть права на це.

Ці пропозиції також зобов'яжуть 7,5 тисяч шукачів притулку, які працюють і проживають у державному житлі, вносити від 10% до 40% свого тижневого доходу на покриття витрат.

Зазначимо, 17 листопада міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про заходи з посилення політики надання притулку, покликані стримати нелегальну міграцію.

В останні місяці міграція стала найважливішим питанням для британських виборців і сприяло зростанню рейтингів правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Це також вдарило по позиції британського премʼєра Кіра Стармера, якого, за даними ЗМІ, нібито планують усунути від посади його однопартійці.