Туск про рішення Суду ЄС щодо одностатевих шлюбів: "Ніхто нам нічого не навʼязуватиме"

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск сказав, що Польща поважатиме рішення Суду ЄС стосовно визнання шлюбів одностатевих пар, укладених в інших країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Перед засіданням уряду в середу Туск повідомив, що звернувся до міністра закордонних справ Радослава Сікорського з проханням підготувати інформацію про наслідки рішення Суду ЄС.

"Ми працюємо над власними правовими нормами, які регулюватимуть це питання таким чином, який більшість поляків, через парламентську більшість, вважатиме за доцільний", – сказав польський прем'єр-міністр.

Він додав, що Польща "буде поважати вердикти і рішення європейських судів також у цьому питанні", але також захищати право на проведення суверенної політики.

"У всіх випадках, коли рішення має ухвалити національна держава і національне законодавство, ми будемо дотримуватися цього принципу. Ми продовжуємо працювати над нашими проєктами, і я ще раз хочу заспокоїти вас – ніхто нічого нам у цій справі не нав'яже", – сказав Туск.

Цього тижня Суд Європейського Союзу постановив, що країни-члени ЄС зобов'язані визнавати шлюби двох громадян ЄС однієї статі, укладені законно в іншій країні-члені.

Справа стосувалась двох поляків, які уклали шлюб у 2018 році в Німеччині, після чого переїхали до Польщі і звернулася до органу реєстрації актів цивільного стану з проханням про транскрипцію шлюбного акту. Той відмовив, і пара оскаржила це рішення.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Сеймі Польщі представили проєкту закону про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання, який дозволить людям, які перебувають у стосунках, укладати угоду перед нотаріусом.

Цей проєкт став компромісом після того, як права опозиція Польщі та президент Кароль Навроцький висловились проти запровадження цивільних партнерств чи легалізації одностатевих шлюбів.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.