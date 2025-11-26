Туск о решении Суда ЕС по однополым бракам: "Никто нам ничего не будет навязывать"

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет уважать решение Суда ЕС о признании однополых браков, заключенных в других странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Перед заседанием правительства в среду Туск сообщил, что обратился к министру иностранных дел Радославу Сикорскому с просьбой подготовить информацию о последствиях решения Суда ЕС.

"Мы работаем над собственными правовыми нормами, которые будут регулировать этот вопрос таким образом, который большинство поляков, через парламентское большинство, сочтет целесообразным", – сказал польский премьер-министр.

Он добавил, что Польша "будет уважать вердикты и решения европейских судов также в этом вопросе", но также защищать право на проведение суверенной политики.

"Во всех случаях, когда решение должно принимать национальное государство и национальное законодательство, мы будем придерживаться этого принципа. Мы продолжаем работать над нашими проектами, и я еще раз хочу успокоить вас – никто ничего нам в этом деле не навяжет", – сказал Туск.

На этой неделе Суд Европейского Союза постановил, что страны-члены ЕС обязаны признавать браки двух граждан ЕС одного пола, заключенные законно в другой стране-члене.

Дело касалось двух поляков, которые заключили брак в 2018 году в Германии, после чего переехали в Польшу и обратились в орган регистрации актов гражданского состояния с просьбой о транскрипции брачного акта. Тот отказал, и пара обжаловала это решение.

Напомним, в октябре 2025 года в Сейме Польши представили проект закона о статусе ближайшего лица и соглашении о совместном проживании, который позволит людям, находящимся в отношениях, заключать соглашение перед нотариусом.

Этот проект стал компромиссом после того, как правая оппозиция Польши и президент Кароль Навроцкий высказались против введения гражданских партнерств или легализации однополых браков.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.