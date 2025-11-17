Рада ЄС схвалила нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом

Рада ЄС у понеділок, 17 листопада, остаточно схвалила оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, яким не потрібна віза для поїздок до Шенгенської зони.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, змінені правила дозволять ЄС "швидше і рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить інтересам ЄС".

Коли нові поправки набудуть чинності, ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики ЄС.

Крім того, якщо країна реалізує програму громадянства для інвесторів, в рамках якої громадянство надається особам, які не мають справжнього зв'язку з цією третьою країною, ЄС також може скасувати безвіз.

Також скасування безвізу можливе у випадку погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Регламент також спрощує запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений до 12 місяців (з 9 місяців, який існує зараз). Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

Триваліший період тимчасового призупинення дозволить ЄС взаємодіяти з відповідною третьою країною з метою усунення обставин, які призвели до призупинення (до того, як безвізовий режим може бути скасований назавжди).

Новий механізм також передбачає цілеспрямований підхід до скасування безвізового режиму. У той час як наразі при продовженні початкового періоду призупинення безвізового режиму зачіпає всіх громадян країни, відповідно до нових правил додатковий 24-місячний період призупинення не буде автоматично зачіпати все населення. Натомість ЄС може ухвалити рішення про застосування заходів щодо державних посадових осіб і дипломатів.

Регламент набере чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику ЄС. Він буде безпосередньо обов'язковим для держав-членів ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

12 листопада зелене світло новим правилам дали посли ЄС.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

Читайте також: Європа більше не потрібна: як Грузія знищує інституційні зв’язки із Заходом.