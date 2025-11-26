В ЕС окончательно утвердили новые правила лишения безвиза

В Европейском парламенте в среду состоялась церемония подписания акта, который предусматривает обновление механизма ЕС по приостановке безвизового режима для граждан третьих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Новые правила лишения безвиза с ЕС вступят в силу на двадцатый день после церемонии подписания, то есть в середине декабря.

После этого ЕС сможет лишить безвизового режима страну, которая не будет соблюдать визовую политику ЕС. Также отмена безвиза будет возможна в случае ухудшения отношений ЕС с любой страной, например, в случае нарушений прав человека.

Регламент также упрощает запуск механизма приостановления. Срок первичной приостановки безвизового режима будет увеличен до 12 месяцев (с 9 месяцев, который существует сейчас). Этот первоначальный срок может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев).

На сегодняшний день безвизовый режим ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

В настоящее время Евросоюз рассматривает вариант приостановки безвизового режима для Грузии с целью оказания давления на грузинские власти, избравшие антидемократический курс.