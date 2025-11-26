Рютте виключив, що Росія матиме вето на вступ України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що вступ України до Альянсу залежить від консенсусу його членів, а не позиції Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю El Pais.

Коментуючи позицію Росії про неприпустимість членства України в Альянсі, Рютте сказав, що "Росія не має права голосу чи вето щодо того, хто може бути членом НАТО".

"Але в Альянсі членство вимагає одностайності. На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України", – додав він.

За словами генсека, в контексті "мирного плану" Трампа Україні потрібно надати "достатньо надійні гарантії безпеки", щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї, якщо членство в НАТО "не є варіантом".

Нагадаємо, один із пунктів "мирного плану", який почала просувати американська сторона, передбачав закріплення неможливості вступу України в НАТО.

За даними ЗМІ, питання членства в Альянсі досі залишається предметом обговорення між Україною та США.