Рютте исключил, что Россия будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что вступление Украины в Альянс зависит от консенсуса его членов, а не от позиции России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью El Pais.

Комментируя позицию России о недопустимости членства Украины в Альянсе, Рютте сказал, что "Россия не имеет права голоса или вето в отношении того, кто может быть членом НАТО".

"Но в Альянсе членство требует единодушия. На саммите в Вашингтоне мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, в частности США, заявили, что пока они против вступления Украины", – добавил он.

По словам генсека, в контексте "мирного плана" Трампа Украине нужно предоставить "достаточно надежные гарантии безопасности", чтобы Россия больше никогда не попыталась напасть на нее, если членство в НАТО "не является вариантом".

Напомним, один из пунктов "мирного плана", который начала продвигать американская сторона, предусматривал закрепление невозможности вступления Украины в НАТО.

По данным СМИ, вопрос членства в Альянсе по-прежнему остается предметом обсуждения между Украиной и США.