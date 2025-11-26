Більшість французів – за запровадження добровільної військової служби

Переважна більшість громадян Франції підтримали б запровадження добровільної військової служби, про що найближчими днями має оголосити президент Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування соціологічної фірми Elabe на замовлення BFMTV.

Згідно з опитуванням, майже три чверті (73%) опитаних громадян Франції підтримують принцип створення добровільної військової служби – зокрема 22% "дуже підтримують" цю ідею, а 51% просто її підтримують.

Навпаки, 9% респондентів "дуже проти" добровільної військової служби, а 18% – просто проти.

Найменш прихильними до запровадження нової моделі військової служби у Франції є люди віком 25-34 роки. У цій віковій групі 60% підтримують цю ідею, а 40% виступають проти.

Для порівняння, більше восьми з десяти опитаних французів віком 65 років і старше погоджуються з цією ідеєю.

ЗМІ анонсували, що французький президент Емманюель Макрон найближчими днями може оголосити про введення добровільної військової служби у Франції – проєкт, який обговорюється вже кілька місяців.

Франція призупинила призов у 1997 році за президентства Жака Ширака.

Перед цим заклик нового начальника Генерального штабу Збройних сил Франції до мерів підготувати своїх виборців до можливої війни з Росією викликав засудження з боку основних політичних партій.