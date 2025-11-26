Большинство французов – за введение добровольной военной службы

Подавляющее большинство граждан Франции поддержали бы введение добровольной военной службы, о чем в ближайшие дни должен объявить президент Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос социологической фирмы Elabe по заказу BFMTV.

Согласно опросу, почти три четверти (73%) опрошенных граждан Франции поддерживают принцип создания добровольной военной службы – в частности, 22% "очень поддерживают" эту идею, а 51% просто ее поддерживают.

Напротив, 9% респондентов "очень против" добровольной военной службы, а 18% – просто против.

Наименее благосклонны к введению новой модели военной службы во Франции люди в возрасте 25-34 лет. В этой возрастной группе 60% поддерживают эту идею, а 40% выступают против.

Для сравнения, более восьми из десяти опрошенных французов в возрасте 65 лет и старше согласны с этой идеей.

СМИ анонсировали, что французский президент Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может объявить о введении добровольной военной службы во Франции – проект, который обсуждается уже несколько месяцев.

Франция приостановила призыв в 1997 году при президентстве Жака Ширака.

Перед этим призыв нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции к мэрам подготовить своих избирателей к возможной войне с Россией вызвал осуждение со стороны основных политических партий.