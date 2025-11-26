У Португалії затримали поліцейських, причетних до експлуатації мігрантів

У Португалії в межах операції з викриття мережі експлуатації нелегальних мігрантів затримали 17 людей, серед них – правоохоронці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Серед затриманих – 10 членів Національної республіканської гвардії (жандармерії) Португалії, зокрема лейтенант і сержант, а також офіцер Поліції державної безпеки.

Їх підозрюють у причетності до мережі експлуатації нелегальних мігрантів, розслідування якої розпочалось у 2023 році. Вважається, що мережа експлуатувала 500 людей, але не всі з них були нелегальними мігрантами.

Поліцейським інкримінують сприяння нелегальній імміграції, підробку документів, податкове шахрайство, відмиванні грошей та торгівлю людьми.

У Національній республіканській гвардії сказали, що "зробить все можливе, щоб винні понесли кримінальну відповідальність", якщо підозри підтвердяться.

У 2024 році Кримінальна поліція Португалії заарештувала чотирьох людей за підозрою в утриманні 54-річного чоловіка в умовах, подібних до рабства, протягом 17 років у муніципалітеті Браганса на півночі країни.

У Португалії зростають випадки трудової експлуатації й торгівлі людьми, особливо в сільськогосподарському секторі. У 2022 році Рада Європи заявила, що португальська влада ідентифікувала 1152 ймовірних жертв торгівлі людьми за 2016-2020 роки.