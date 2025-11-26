В Португалии задержали полицейских, причастных к эксплуатации мигрантов

В Португалии в рамках операции по разоблачению сети эксплуатации нелегальных мигрантов задержали 17 человек, среди них – правоохранители.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Среди задержанных – 10 членов Национальной республиканской гвардии (жандармерии) Португалии, в частности лейтенант и сержант, а также офицер полиции государственной безопасности.

Их подозревают в причастности к сети эксплуатации нелегальных мигрантов, расследование которой началось в 2023 году. Считается, что сеть эксплуатировала 500 человек, но не все из них были нелегальными мигрантами.

Полицейским инкриминируют содействие нелегальной иммиграции, подделку документов, налоговое мошенничество, отмывание денег и торговлю людьми.

В Национальной республиканской гвардии заявили, что "сделают все возможное, чтобы виновные понесли уголовную ответственность", если подозрения подтвердятся.

В 2024 году Криминальная полиция Португалии арестовала четырех человек по подозрению в содержании 54-летнего мужчины в условиях, сходных с рабством, в течение 17 лет в муниципалитете Браганса на севере страны.

В Португалии растет число случаев трудовой эксплуатации и торговли людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе. В 2022 году Совет Европы заявил, что португальские власти идентифицировали 1152 вероятных жертвы торговли людьми за 2016-2020 годы.