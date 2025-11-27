В США произошла стрельба возле Белого дома: двое нацгвардейцев ранены

В американской столице Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает NBC News, информирует "Европейская правда".

Как рассказала мэр Вашингтона Мюриэль Баузер, нападение на нацгвардейцев, скорее всего, было "целенаправленным".

Она добавила, что стрелок также был ранен, сейчас он находится в больнице и под стражей. Его мотив пока не раскрывают.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сначала заявил, что пострадавшие бойцы Нацгвардии были из его штата и погибли, но позже отказался от своих слов, сказав, что его офис получил "противоречивые сообщения" об их состоянии.

ФБР начало предварительное расследование инцидента как возможного акта терроризма.

Реагируя на инцидент, президент США Дональд Трамп заявил, что двое военнослужащих Национальной гвардии "получили огнестрельные ранения с близкого расстояния в результате ужасного нападения из засады, произошедшего в нескольких шагах от Белого дома".

"Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора. Это было преступление против всей нашей нации", – сказал Трамп в своем обращении.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала. Он проживал в Беллингеме, штат Вашингтон, вместе с женой и пятью детьми.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где он работал вместе с американскими спецназовцами.

